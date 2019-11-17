У День студента президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом.

Президент Володимир Зеленський у День студента в своєму привітанні зазначив, що для держави життєво необхідно, щоб молодь бачила своє майбутнє в Україні.

За його словами, молодь – це найцінніший скарб країни, бо вона завжди була рушієм змін.

– Саме студентство завжди було драйвером змін у незалежній Україні. Починаючи зі студентської Революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, й закінчуючи Революцією Гідності, – написав президент у Facebook.

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Президент також додав, що на молоде покоління українців чекає справжній челендж:

– У сучасному світі без кордонів та обмежень можна реалізувати себе у Нью-Йорку, Берліні, Токіо та, власне, у будь-якому куточку планети. На мою думку, для молодого та неймовірно талановитого покоління українців це було б занадто просто. Справді амбітний челендж – це побудувати успішну та квітучу країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила та творити нову країну!

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем студента 2019.