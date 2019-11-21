На Кирилівку Запорізької області обрушився сильний шторм.
21 листопада на популярному курорті в Кирилівці піднявся ураганний вітер через який піднялися високі хвилі.
Море вийшло з берегів і з силою обрушилося на берег, змиваючи пляжі. Вода стала буро-коричневого кольору і покрилася піною.
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На центральному пляжі вода досягає бетонного покриття, а на Федотовій косі хвилі б’ються об паркани берегових споруд.
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Нагадаємо, в серпні у Кирилівці також був сильний шторм, який залишив від пляжу вузьку смужку. Тоді в мережі з’явилися фотографії пустельного пляжу в розпал сезону.