На Кирилівку Запорізької області обрушився сильний шторм.

21 листопада на популярному курорті в Кирилівці піднявся ураганний вітер через який піднялися високі хвилі.

Море вийшло з берегів і з силою обрушилося на берег, змиваючи пляжі. Вода стала буро-коричневого кольору і покрилася піною.

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На центральному пляжі вода досягає бетонного покриття, а на Федотовій косі хвилі б’ються об паркани берегових споруд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Запорожье сегодня🔥 (@zptoday) 21 Ноя 2019 в 8:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Местные Вести, Мелитополь (@mv_novosty) 21 Ноя 2019 в 2:42 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мелитополь M-LIVE.TV (@mlive.tv) 21 Ноя 2019 в 6:40 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sunny (@spring_sunrise_) 21 Ноя 2019 в 1:36 PST

Нагадаємо, в серпні у Кирилівці також був сильний шторм, який залишив від пляжу вузьку смужку. Тоді в мережі з’явилися фотографії пустельного пляжу в розпал сезону.