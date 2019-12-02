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Факти / Україна

Кремль відповів Зеленському на пропозицію про переговори щодо Криму

Володимир Путін на зустрічі в Парижі готовий пояснити Володимиру Зеленському, чому Москва ігнорує тему повернення Криму

Кремль відповів Зеленському на пропозицію про переговори щодо Криму

Кремль відмовляється обговорювати тему повернення анексованого Криму Україні в будь-яких форматах.

Так прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував бажання українського президента Володимира Зеленського створити нову площадку за участю США для повернення Україні півострова.

Також Пєсков додав, що Путін готовий пояснити Зеленському, чому Кремль ігнорує тему Криму, якщо український лідер порушить це питання на двосторонній зустрічі під час нормандського формату.

Читайте: Зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде ознайомчою – Кремль

– Це питання не призведе до згортання переговорів у Парижі.

Нагадаємо, Зеленський запропонував створити формат переговорів щодо Криму Україна-Росія-США.

Джерело: УНІАН

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