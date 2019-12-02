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Факти / Україна / Суспільство

Замах на Соболєва: поліція вилучає відео моменту стрільби в Києві

Поліція Києва станом на ранок понеділка досі вилучає відео камер відеоспостереження, які могли зафіксувати момент обстрілу автомобіля Range Rover в центрі Києва, де застрелили сина депутата В’ячеслава Соболєва.

Замах на Соболєва: поліція вилучає відео моменту стрільби в Києві

Прес-служба ГУ Нацполіціі України в Києві зазначає, що працівники карного розшуку досі вилучають записи камер відеоспостереження, після перегляду яких можливе встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Поліція затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина Олександра.

Читайте: Поліція затримала стрілка, який вбив сина депутата Соболєва – Аваков

Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством трирічного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Це сталося 1 грудня близько 17.00 біля ресторану Маріо.

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