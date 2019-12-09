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Факти / Україна

Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна

Голова Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна готова до наступної зими, але він не може передбачити дії Газпрому.

Домовленості не досягнуті: Коболєв сказав, чи загрожує Україні газова війна

Телеведучий Вадим Карп’як запитав у голови Нафтогазу Андрія Коболєва, чи загрожує Україні чергова газова війна через те, що на нормандському саміті не було досягнуто домовленостей.

– Мені важко передбачити дії Газпрому і ми в Нафтогазі завжди говоримо, що ми з радістю конструктивно і в легальний манер підписали б новий транзитний контракт. Для цього все готово, – сказав він.

За словами Коболєва, до 1 січня завершиться процес відокремлення системи.

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– Ми зі свого боку зробили все можливе і дуже сподіваємося, що російська сторона цього разу не повторить той трюк, який було проведено у 2009 році, 2006 році. Коли було створено штучну газову кризу, – сказал він.

Коболєв додав, що було зроблено все, щоб підготувати Україну до наступної зими.

– У нас рекордний запас газу у підземках, відремонтована і протестована система, готові механізми швидкого реагування, – резюмував він.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі проходить зустріч у нормандському форматі. Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив, що на переговорах по газу між Україною і Росією не були досягнуті домовленості, і переговори триватимуть.

Джерело: Свобода слова

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