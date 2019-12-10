Милованову можуть виплатити премію у 236 тис. грн

Міністру економіки Тимофію Милованову пропонують виплатити за листопад премію у розмірі 236 тис. грн.
Кабінету міністрів пропонують погодити премію міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову у розмірі 1630%.
Так премія міністру має становити близько 236 тис. грн.
Загалом зарплата Милованова за листопад 2019 року може скласти 271,2 тис. грн.
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Наразі рішення про виплату зазначеної премії міністру економіки не є остаточним.
Його відправили уряду і воно набуде чинності тільки після погодження.
До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що зарплати народних депутатів не є дуже високими і тому вони піддаються на спокуси заробити гроші порушуючи закон.
Він вважає, що з часом необхідно буде змінити таку ситуацію і підвищити заробітні плати нардепам.
Фото: Дзеркало тижня