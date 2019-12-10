Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый Тарасов отказался от показаний

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов заявил, что не делал этого.

В суде Николай Тарасов заявил, что не убивал Дашу Лукьяненко, а признался в преступлении, потому что его заставили полицейские.

– Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал, – сказал он.

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Адвоката подозреваемого в зале не было, поэтому заседание перенесли на 12.00 11 декабря.

К слову, срок содержания Тарасова под стражей заканчивается 20 декабря.

Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Она ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня.

Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

Источник: Украинская служба информации