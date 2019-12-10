PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый Тарасов отказался от показаний

Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко Николай Тарасов заявил, что не делал этого.

Убийство Даши Лукьяненко

В суде Николай Тарасов заявил, что не убивал Дашу Лукьяненко, а признался в преступлении, потому что его заставили полицейские.

– Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал, – сказал он.

Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии

Адвоката подозреваемого в зале не было, поэтому заседание перенесли на 12.00 11 декабря.

К слову, срок содержания Тарасова под стражей заканчивается 20 декабря.

Напомним, 13 июня в Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Она ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня.

Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

Источник: Украинская служба информации

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко
Планировал с апреля, душил и бил кулаками: подробности убийства Дарьи Лукьяненко
николай тарасов
Просто взял и убил: видео допроса подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко
Проснулся и кричал Даша! Одноклассники на похоронах Дарьи Лукьяненко
Проснулся и кричал Даша! Одноклассники на похоронах Дарьи Лукьяненко
Подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО
Подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО
Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко
Дети хоронят ребенка. Как в Ивановке прощались с Дарьей Лукьяненко
даша лукьяненко
В Одесской области прощаются с Дарьей Лукьяненко
лукьяненко
Причина смерти Дарьи Лукьяненко: результаты медэкспертизы
Закон Даши: украинцы подписывают петицию за химическую кастрацию педофилов
Закон Даши: украинцы подписывают петицию за химическую кастрацию педофилов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка