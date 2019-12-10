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Факти / Україна

Вбивство Даші Лук’яненко: підозрюваний Тарасов відмовився від свідчень

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук’яненко Микола Тарасов заявив, що не робив цього.

Убийство Даши Лукьяненко

У суді Микола Тарасов заявив, що не вбивав Дашу Лук’яненко, а зізнався у злочині, тому що його змусили поліцейські.

– Я її не вбивав. Поліцейські змусили мене взяти провину. Вони мене били. Скільки разів вони обшукували наш будинок, і тільки через тиждень знайшли її в ямі. Вони кажуть, що я переховував тіло. Але я цього не робив, – сказав він.

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Адвоката підозрюваного в залі не було, тому засідання перенесли на 12.00 11 грудня.

До слова, термін утримання Тарасова під вартою закінчується 20 грудня.

Нагадаємо, 13 червня в Одеській області зникла 11-річна Дарина Лук’яненко. Вона пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому. Через тиждень дівчинку знайшли у вигрібній ямі.

Нагадаємо, перший заступник глави Поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня.

Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

Джерело: Українська служба інформації

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