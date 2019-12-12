Що відомо про волонтера та медика Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, читайте на Факти ICTV.

Юлія Кузьменко – відомий волонтер, військовий медик, дитячий лікар-кардіолог.

За інформацією з її сторінки у соцмережі, з 2003 року вона працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ – завідує відділенням рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії.

До цього – з 2002-го до 2006 року – була лікарем в Інституті Амосова.

Також вона є волонтером Ініціативи Євромайдан-SOS.

Читайте: Що відомо про Андрія Riffmaster Антоненка

У 2016 році Кузьменко отримала президентську нагороду За гуманітарну участь в антитерористичній операції та волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.

Нагадаємо, Юлію Кузьменко затримали 12 грудня у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Фото: Юлія Кузьменко