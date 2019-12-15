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Факти / Україна / Політика

Зарплати у Кабміні: Дубілет порахував, скільки витрачає на місяць

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про основне джерело своїх доходів.

Зарплати у Кабміні: Дубілет порахував, скільки витрачає на місяць

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет витрачає приблизно $3-5 тис. на місяць, з яких $2,5 тис. йде на оренду квартири.

За словами чиновника, його зараз “годує Монобанк”, який росте шаленими темпами”.

Дубілет розповів про свої витрати, коментуючи бажання деяких міністрів та їхніх заступників одержувати більшу зарплату, ніж вони мають нині.

– На жаль, не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад, у деяких інших колег. Тому це дійсно у нас досить такі складні дискусії, – сказав він.

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Міністр Кабміну додав, що розуміє міністрів, які, працюючи в приватному секторі, отримували “в 10-20 разів більше, ніж зараз”, але вважає, що підняти їм зарплати неможливо з огляду на мінімальні зарплати в Україні.

– Це виглядатиме погано, – вважає Дубілет.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив про можливу відставку, якщо його зарплату не підвищать хоча б до 80 тис. грн.

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