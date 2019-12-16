Убийство Шеремета: опубликована британская экспертиза

Британская экспертиза указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина.

Экспертиза британского эксперта Ивана Бирчи указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина, а не две.

Важным доказательством причастности задержанных к убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков считает экспертизу с участием британского эксперта. Другая экспертиза этого же специалиста ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей, которое было опубликовано на днях.

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Британский эксперт Бирч оценил сходство женщин, зафиксированных камерами наблюдения за несколько дней до взрыва, когда якобы происходила подготовка и ночью, когда заложили взрывчатку.

Согласно результатам экспертизы, женщина, которая фотографировала камеры, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, подорвала авто – могут быть одним человеком.