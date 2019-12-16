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Факты / Украина

Убийство Шеремета: опубликована британская экспертиза

Британская экспертиза указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина.

Убийство Шеремета: опубликована британская экспертиза

Экспертиза британского эксперта Ивана Бирчи указывает на то, что разведку местности возле дома Павла Шеремета, закладку взрывчатки и подрыв авто могла совершить одна женщина, а не две.

Важным доказательством причастности задержанных к убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков считает экспертизу с участием британского эксперта. Другая экспертиза этого же специалиста ставит под сомнение результаты расследования правоохранителей, которое было опубликовано на днях.

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Британский эксперт Бирч оценил сходство женщин, зафиксированных камерами наблюдения за несколько дней до взрыва, когда якобы происходила подготовка и ночью, когда заложили взрывчатку.

Согласно результатам экспертизы, женщина, которая фотографировала камеры, женщина, которая подкладывала бомбу, и женщина, которая, возможно, подорвала авто – могут быть одним человеком.

Напомним, правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: бывшего участника АТО Владислава Грищенко и его жену Инну, музыканта и лидера украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, волонтера и врача Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь.

В полиции отметили, что целью убийства стало желание дестабилизации социально-политической ситуации в стране.

По версии следствия, взрывчатку под авто Шеремета подложили Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, а изготовили его Владислав и Инна Грищенки. Дугарь якобы разведывала местность возле авто Шеремета.

На заседании Печерского райсуда Киева медика Яну Дугарь отправили под домашний арест до 8 февраля 2020 года.

Источник: Слідство.інфо

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