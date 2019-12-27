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Жертви насильства отримуватимуть допомогу з Держфонду

 Прем’єр-міністр  Олексій Гончарук пояснив, що за розрахунками уряду, лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей.

– Вони потребують посиленого захисту й допомоги, – наголовив прем’єр.

Тепер Україна долучається до визнаної світової практики.

Читайте: Домашнє насильство: як зрозуміти, що ви стали жертвою і куди звертатися

До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку.

Нагадаємо, за даними МВС, 23% тяжких насильницьких злочинів відбуваються в сім’я. Щорічно близько 1,5 тис. жінок помирають від рук власних чоловіків.

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