Мрія всього життя: Сенцов зустрічає Новий рік у Карпатах

Колишній в’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов зізнався, що все життя мріяв зустріти Новий рік в Карпатах, і тільки зараз це стало реальністю.

Олег Сенцов напередодні Нового року 2020 записав відеозвернення у військовій частині Нацгвардії, в якому закликав не забувати про нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув’язнення.

Він також розповів, що завжди мріяв зустріти Новий рік в Карпатах.

– На жаль, цього так і не відбулося до в’язниці. Коли в січні мій друг зі Львова написав мені листа в Лабитнангі, що, мовляв, ще одне новорічне свято пройшло без тебе, я відповів: “Бронюй місця в готелі – наступний рік зустрічаємо разом в Карпатах”. Він тоді дуже здивувався, але бронь зробив, вважаючи, що я щось знаю, – поділився спогадами Сенцов.

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Він зазначив, що нічого не знав, а тільки відчував, що наступний рік буде зустрічати саме в Карпатах.

Нагадаємо, 29 грудня під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.