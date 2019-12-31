Втомився, як собака: Дубілет розповів про підсумки 2019 року та плани на 2020

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що 2019 рік його заморив, проте йому вже не терпиться почати реалізовувати нові проекти в 2020-му.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився, що 2019 рік для нього був найбільш насиченим у житті.

– Втомився, як собака. Але я перебуваю в передчутті того, як багато всього цікавого, хай і складного, принесе мені рік наступний. На 2020 у мене заплановано під сотню проектів різного ступеня складності. Кортить, щоб січневі свята швидше закінчилися, щоб швидше ними зайнятися, – зазначив міністр.

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Також він упевнений, що в українців також багато наполеонівських планів у новому році.

– Бажаю, щоб всі вони здійснилися, а ви отримували постійний драйв і кайф від того, чим займаєтеся. Всіх зі святами! – підсумував Дубілет.

Раніше Факти ICTV писали, що українські бійці записали привітання з Новим роком під всесвітньо відому мелодію Щедрика.