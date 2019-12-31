Втомився, як собака: Дубілет розповів про підсумки 2019 року та плани на 2020

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що 2019 рік його заморив, проте йому вже не терпиться почати реалізовувати нові проекти в 2020-му.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився, що 2019 рік для нього був найбільш насиченим у житті.
– Втомився, як собака. Але я перебуваю в передчутті того, як багато всього цікавого, хай і складного, принесе мені рік наступний. На 2020 у мене заплановано під сотню проектів різного ступеня складності. Кортить, щоб січневі свята швидше закінчилися, щоб швидше ними зайнятися, – зазначив міністр.
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Також він упевнений, що в українців також багато наполеонівських планів у новому році.
– Бажаю, щоб всі вони здійснилися, а ви отримували постійний драйв і кайф від того, чим займаєтеся. Всіх зі святами! – підсумував Дубілет.
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Это был, пожалуй, самый насыщенный и непредсказуемый год в моей жизни. Устал, как собака. Но я нахожусь в предвкушении того, как много всего интересного, пусть и сложного, принесет мне год следующий. На 2020 у меня запланировано под сотню проектов разной степени сложности. Не терпится, чтобы январские праздники скорее закончились, чтобы скорее ими заняться. Уверен, у вас на следующий год тоже наполеоновские планы! Желаю, чтобы все они осуществились, а вы получали постоянный драйв и кайф от того, чем заниматесь Всех с праздниками!
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