Кабмін щомісяця публікуватиме доходи топ-чиновників

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет під час брифінгу повідомив, що уряд щомісяця публікуватиме доходи топ-чиновників.

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– Ми офіційно публікуватимемо щомісяця всі доходи, які отримують наші топ-чиновники. Це не секретна інформація. Ми вважаємо, що це буде ще один крок, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством, – сказав він.

Дубілет додав, що на сайті Кабміну публікуватиметься щомісяця дохід міністрів і їх заступників.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки високим зарплатам міністрів подолають корупцію у владі. За його словами, що робота державних топ-менеджерів повинна відповідно винагороджуватися, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.