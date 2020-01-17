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Факти / Україна

Україна хоче знати, хто віддав наказ – Пристайко про катастрофу МАУ

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що від Ірану вимагають назвати імена тих, хто віддав наказ про запуск ракети, яка влучила у літак МАУ.

За його словами, розслідування не має зупинитися на солдатах, які натиснули на кнопку запуску ракети.

– Ми сподіваємося, що доб’ємося кримінальної відповідальності для всіх тих, хто брав участь у цьому злочині… Необхідно знайти всі з’єднувальні ланки, всіх тих, хто відповідальний за смерть українських громадян, – сказав Пристайко.

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Він додав, що робота МЗС змусила Іран співпрацювати у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ.

Наразі Україна має доступ до усіх необхідних речей для проведення розслідування.

До слова, українські спеціалісти завершили верифікацію тіл українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. Готується їх передача Україні.

Джерело: CNN

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