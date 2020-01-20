В Украине отменили обязанность расписываться при обмене валют

Национальный банк Украины отменил необходимость ставить подписи кассира и клиента при обмене валют на расчетных документах кассовых аппаратов.

Также можно не ставить печать.

– Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с законом Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг в связи с изменениями, которые внесены в него законом №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года, – сообщили в пресс-службе.

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Согласно с этими изменениями, предусматривается использование нового вида РРО – программного, а также создание во время обмена валют электронных расчетных документов, аналогичных бумажным.

Ранее в НБУ назвали причину остановки укрепления гривны.