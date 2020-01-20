В Україні скасували обов’язок розписуватися під час обміну валют

Національний банк України скасував необхідність ставити підписи касира та клієнта під час обміну валют на розрахункових документах касових апаратів.

Також можна не ставити печатку.

– Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність до закону Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у зв’язку зі змінами, які внесені в нього законом №128-IX і вступають в чинності 19 квітня 2020 року, – повідомили в прес-службі.

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Згідно з цими змінами, передбачається використання нового виду РРО – програмного, а також створення під час обміну валют електронних розрахункових документів, аналогічних паперовим.

Раніше в НБУ назвали причину зупинки зміцнення гривні.