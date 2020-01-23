У 2020 році побудують дев’ять об’їзних доріг – Укравтодор

Укравтодор у 2020 році планує провести будівництво та реконструкцію об’їзних доріг, загальною протяжністю 101,5 км.

Наразі заплановані роботи щодо дев’яти українських доріг.

В Укравтодорі вважають, що Україні необхідно звільнити міста від транзитного трафіку, що дозволить зменшить кількість заторів і покращити потенціал мережі доріг.

– До того ж, це позитивно позначиться на безпеці руху, якості повітря, термінах експлуатації дорожнього покриття і зменшить кількість ДТП, – заявив глава Укравтодору Олександр Кубрак.

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Планується продовжити будівництво доріг:

Північної об’їзної Житомира;

Північної об’їзної Рівного;

Південно-Західної об’їзної Полтави;

Південної об’їзної Дніпра;

об’їзної дороги Дунаївців.

Також компанія почне будівництво об’їзної дороги Кобеляк у Полтавській області, об’їзної Берегово, Північної об’їзної Львова та Північної об’їзної Тернополя.

До слова, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у 2020 році хочуть підготувати проект закону про платний проїзд дорогами України для іноземних вантажівок.