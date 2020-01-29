ДАБІ втратить свої повноваженння, якщо не припинить саботаж ремонту доріг – Юрій Голик

Відомства, які заважають початку програми Зшити країну з ремонту понад 6 тис. км доріг в 2020 році, можуть втратити свої повноваження або їх керівний склад буде замінено. Як повідомляє радник прем’єр-міністра Юрій Голик, зокрема, позбутися частини своїх повноважень може Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ).

Голик зазначив, що ДАБІ систематично гальмує ремонт на одній з ділянок траси Дніпро-Решетилівка, яка повинна зв’язати Дніпро та Маріуполь з Києвом і Львовом і яку прем’єр-міністр Олексій Гончарук ​​раніше називав пріоритетом №1.

Радник прем’єра продемонстрував відмову ДАБІ видати дозвіл на проведення ремонту на одній з ділянок цієї траси, але водночас інспекція нібито підтримує ініціативу прем’єр-міністра та уряду.

– Ось ДАБІ пише, що готова підтримувати програму будівництва дорожньої інфраструктури. І заявляє, що оперативне видання дозвільних документів повинне бути в пріоритеті. А ось відмова ДАБІ у виданні дозволу на початок будівельних робіт на одній з ділянок траси Дніпро-Решетилівка. Коми в документах вже мінялися. Уточнювальні документи надавалися. Зміни в один з нормативних документів Мінрегіону були внесені, щоб прибрати застарілі підходи. Але ні. ДАБІ наполегливо продовжує гнути свою лінію, – пише Голик і додає, що це далеко не єдина безпідставна відмова.

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Представляючи програму Зшити країну, Гончарук звернувся до органів держвлади та бізнесу.

– Я знаю, що ДАБІ морочить голову – є багато нарікань на роботу цього органу. Але ми зараз перезавантажуємо його менеджмент. Я впевнений, що проблем не буде. А якщо будуть, то кажіть нам – ми готові ухвалювати жорсткі кадрові рішення, – сказав він.

Голик вважає, що одним з варіантів вирішення проблеми може бути внесення змін до законодавства.

– У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект, який зведе суть подібних процедур до банального повідомлення ДАБІ, а не отримання у неї дозволу, – прокоментував він.

Як повідомлялося раніше, місцева влада стверджує, що в 2020 році Укравтодор капітально відремонтує понад 4 тис. км і ще близько 2,5 тис.

Нагадаємо, Олексій Гончарук заявив, що для знищення корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції її можуть навіть ліквідувати у такому вигляді, в якому вона наразі є.