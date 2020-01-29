Дело Шеремета: прокуроры будут просить продлить срок расследования

В деле убийства журналиста Павла Шеремета следователи намерены просить у Офиса генпрокурора о продлении сроков досудебного следствия.

Как отметил прокурор по делу Сергей Зузак, срок предварительного расследования завершается 12 февраля.

Однако его могут продлить до июня 2020 года. В частности, по словам прокурора, это необходимо для установления истины по делу.

– Еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности – эксперименты, допросы и т. д, – сказал Зузак.

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Также прокурор добавил, что сторона защиты может подать возражение в течение 5 дней.

– Возражения вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражения и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия, – отметил он.

Зузак добавил, что пока рано принимать решение о направлении материалов в суд или о закрытии данного производства.

В то же время адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя Зузака, поскольку считает такие действия следствия оттягиванием дела.

– Продолжение до шести месяцев является незаконным и противоречит УПК. Следователям необоснованна необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продолжения сейчас срока досудебного расследования, – сказал Добош.

Ранее адвоката Кузьменко обвинили во вмешательстве в правосудие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.