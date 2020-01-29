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Факты / Украина

В Киеве трое мужчин забрали у курьера пиццу и выставили его за дверь

29 января в полицию обратился курьер одной из столичных служб доставки.

Заявитель сообщил, что он привез заказ на улицу Амвросия Бучмы, но из квартиры вышли трое мужчин, забрали еду и закрыли дверь, не оплатив заказ.

Читайте: Отказались платить и избили: в Белой Церкви избили доставщика пиццы

Полицейские приехали по вызову, но жильцы квартиры сообщили, что видят курьера впервые.

На месте были остатки заказа и коробки с фирменными логотипами.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

забрали їжу та зачинили двері

Ранее Факты ICTV писали, что под Киевом мужчина украл у школьника портфель с учебниками.

Фото: Патрульная полиция

Источник: Патрульная полиция

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