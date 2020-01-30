У Києві під стінами Кабінету міністрів України зібрався мітинг проти законопроекту Про працю.

Протестувати вийшли представники профспілок, деяких політичних партій та громадських організацій.

Люди тримають у руках плакати з написами: “Законопроект Про працю – це коли: працюй, скільки скажуть, отримуй, що заплатять”, “Червона картка закону про працю”, “Навіть коронавірус помре на такій роботі”.



























Коронавірус помре на такій роботі: в Україні мітинги проти нового Трудового кодексу / 7 фотографий

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Профспілки підготували резолюцію, в якій вимагають:

негайно відхилити законопроекти Про працю (№2708) і Про забезпечення профспілкової діяльності (№ 2681);

розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу над трудовою реформою спільно з профспілками, об’єднаннями роботодавців та за участю експертів Міжнародної організації праці.

Мітинги проходять також у Запоріжжі, Миколаєві, Вінниці, Кривому Розі, Львові. Детальніше про новий Трудовий кодекс і про те, що він передбачає, можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: Ігор Сабій, Vasyl Pekhno