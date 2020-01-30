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Факти / Україна / Суспільство

Усі школи Вінниці та двох районів Львівщини закрили на карантин

З 30 січня до 7 лютого в  школах Вінниці призупинено навчання. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оскільки серед школярів фіксується перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ та грип.

– Наразі на стаціонарному лікуванні у міській клінічній лікарні Центр матері та дитини перебуває 146 дітей, з них 29 – з ГРВІ, 41 дитина хвора на грип, 39 дітей хворіють на пневмонію, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у дитячій обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають восьмеро дітей з ГРВ, 19 – з грипом і п’ять – з пневмонією.

Залежно від епідситуації наступного тижня буде ухвалюватись рішення щодо відновлення навчання або ж продовження карантину.

ЧитайтеКарантин у школах 2020: міста, де призупинено навчання

У Львівській області закрили на карантин школи в Дрогобичі та Золочівському районі.

Зокрема, з 30 січня до 3 лютого – 20 шкіл в Дрогобичі та Стебнику, з 29 до 31 січня – 54 школи в Золочівському районі. До кінця тижня не працюють також дві школи у Львові.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, чим зайняти дитину під час карантину у школі.

Джерело: Міськрада Вінниці

Фото: Dreamstime

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