Платежки за газ, рынок земли и трудовой кодекс: что обсуждали на закрытой встрече у Разумкова

Закрытая встреча спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с министрами и председателями фракций прошла конструктивно.

– Встреча была для того, чтобы обсудить текущие проблемы. Правительство пришло объяснить, какие сейчас тренды в экономике, чего мы ожидаем и куда двигаемся. В частности, правительство пыталось объяснить, как рынок земли будет положительно влиять на рост економики, – сообщил в эфире Свободы слова на ICTV министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он добавил, что обсуждали также вопросы энергетики, платежек и либерализацию трудового кодекса.

Читайте: Оржель объяснил, почему украинцы должны платы за газ, которым не пользуются

Заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк также поделился впечатлениями от встречи.

– Учитывая то, что встреча была закрытой, у всех была возможность задать вопросы, а у членов правительства ответить на них. Сегодня мы имели возможность услышать ответы на много вопросов, – отметил он.

Напомним, рабочее совещание между руководителями фракций и членами правительства состоялось по инициативе спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 3 февраля в 21.00.