Платіжки за газ, ринок землі і трудовий кодекс: що обговорювали на закритій зустрічі у Разумкова

Закрита зустріч спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з міністрами та головами фракцій пройшла конструктивно.

– Зустріч була для того, щоб обговорити поточні проблеми. Уряд прийшов пояснити, які наразі тренди в економіці, на що ми очікуємо і куди рухаємося. Зокрема, уряд намагався пояснити, як ринок землі позитивно впливатиме на зростання економіки, – повідомив в ефірі Свободи слова на ICTV міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Він додав, що обговорювали також питання енергетики, платіжок і лібералізацію трудового кодексу.

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Заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк також поділився враженнями від зустрічі.

– Враховуючи те, що зустріч була закритою, у всіх була можливість поставити питання, а у членів уряду відповісти на них. Сьогодні ми мали можливість почути відповіді на багато питань, – зазначив він.

Нагадаємо, робоча нарада між керівниками фракцій і членами уряду відбулася за ініціативи спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 3 лютого о 21.00.