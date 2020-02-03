Разумков позвал на совещание в 21.00 Гончарука и руководство фракций

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил руководителей фракций на рабочее совещание в 21.00. Об этом он сообщил во время Согласительного совета.

Перед этим председатель фракции Батькивщина Юлия Тимошенко выразила мнение, что следовало бы созвать заседание СНБО, в частности о том, что страну продолжают тянуть в долговую яму.

– Облигации внутреннего государственного займа почти в три раза увеличились по объему … Так же остается финансовая пирамида в Национальном банке, депозитные сертификаты, которая просто разворачивается, высасывая из экономики все деньги, – сказала Тимошенко.

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По ее словам, на текущей сессии ВР должна рассматривать законопроекты, которые облегчают, по сути, передачу украинских ресурсов сегодня иностранным глобальным игрокам.

– И поэтому я просила бы, чтобы мы сейчас подумали и немедленно созвали руководителей фракций вместе с руководством парламента, с правительством – нам надо поднимать этот вопрос. Если еще год у вас проработает турборежим, украинцы останутся, по сути, без каких-либо ресурсов, – заявила Тимошенко.

Также она отметила на вопросе роста зарплат чиновников, который также, по ее мнению, необходимо рассмотреть на совещании лидеров фракций.

– Я не возражаю, я предлагаю – сегодня на 21.00 можем собраться, – ответил Разумков.

Он отметил, что приглашает к себе председателей и сопредседателей фракций, и с аналогичным предложением обращается к представителям Кабинета министров.

Разумков попросил узнать, есть ли возможность у премьер-министра Алексея Гончарука приобщиться к этому совещанию в кабинете председателя ВР.

Напомним, в эфире Свобода слова на канале ICTV Разумков заявил, что без нарушений регламента Рада не приняла бы и четверти законов.