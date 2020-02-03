Разумков покликав на нараду о 21.00 Гончарука і керівництво фракцій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив керівників фракцій на робочу нараду о 21.00. Про це він повідомив під час Погоджувальної ради.

Перед цим голова фракції Батьківщина Юлія Тимошенко висловила думку, що варто було б скликати засідання РНБО, зокрема щодо того, що країну продовжують тягнути в боргову яму.

– Облігації внутрішньої державної позики майже утричі збільшилися за обсягом… Так само залишається фінансова піраміда в Національному банку, депозитні сертифікати, яка просто розгортається, висмоктуючи з економіки всі гроші, – сказала Тимошенко.

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За її словами, на поточній сесії Верховна Рад має розглядати законопроекти, які полегшують, по суті, передачу українських ресурсів сьогодні іноземним глобальним гравцям.

– І тому я просила б, щоб ми зараз подумали і негайно скликали керівників фракцій разом з керівництвом парламенту, з урядом – нам треба піднімати це питання. Якщо ще рік у вас пропрацює турборежим, українці залишаться, по суті, без будь-яких ресурсів, – заявила Тимошенко.

Також вона наголосила на питанні зростання зарплат чиновників, що також, на її думку, необхідно розглянути на нараді лідерів фракцій.

– Я не заперечую, я пропоную – сьогодні на 21.00 можемо зібратися, – відповів Разумков.

Він зауважив, що запрошує до себе голів та співголів фракцій, і з аналогічною пропозицією звертається до представників Кабінету міністрів.

Разумков попросив дізнатися, чи є можливість у прем’єр-міністра Олексія Гончарука долучитися до цієї наради в кабінеті голови ВР.

Нагадаємо, в ефірі Свобода слова на каналі ICTV Разумков заявив, що без порушень регламенту Рада не ухвалила б і чверті законів.