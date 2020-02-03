Дело Шеремета: волонтера Кузьменко оставили под стражей

Волонтера и врача Юлию Кузьменко оставили под стражей, как подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее решение вынес Печерский суд Киева.

В прошлый раз рассмотрение перенесли для изучения новых материалов и для вызова свидетелей. Во время судебного заседания меру пресечения оставили без изменений.

Суд допросил свидетелей, которые подтвердили алиби Кузьменко. Мать волонтера рассказала, что ее дочь на момент убийства журналиста находилась в аэропорту, встречая своих родителей и сына.

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Показания дал и ветеран АТО Владимир Ульянов (с ним Кузьменко вела разговор про грады) и ранее он уже заявлял, что беседа была о неготовности Украины к такому сценарию.

Судью аргументы стороны защиты не убедили.

Также суд назначил на вечер 3 февраля рассмотрение дела Яны Дугар и Андрея Антоненко, хотя заранее это не обсуждалось.

К слову, следователи планируют попросить у Офиса генерального прокурора продлить сроки досудебного расследования по делу об убийстве Павла Шеремета, которое должно завершиться 12 февраля.