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Факти / Україна / Суспільство

Справа Шеремета: волонтера Кузьменко залишили під вартою

Волонтера та лікаря Юлію Кузьменко залишили під вартою, як підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення виніс Печерський суд міста Києва.

Минулого разу розгляд перенесли для вивчення нових матеріалів і для виклику свідків. Під час судового засідання запобіжний захід залишили без змін.

Суд допитав свідків, які підтвердили алібі Кузьменко. Мати волонтера розповіла, що її дочка на момент вбивства журналіста перебувала в аеропорту, зустрічаючи своїх батьків та сина.

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Свідчення дав і ветеран АТО Володимир Ульянов  (із ним Кузьменко вела розмову про гради) і раніше він вже заявляв, що бесіда була про неготовність України до такого сценарію.

Суддю аргументи сторони захисту не переконали.

Також суд призначив на вечір 3 лютого розгляд справи Яни Дугарь та Андрія Антоненка, хоча заздалегідь це не обговорювалося.

До слова, слідчі планують попросити в Офісу генерального прокурора продовжити терміни досудового розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета, яке повинно завершитися 12 лютого.

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