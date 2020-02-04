Дело Шеремета: срок досудебного следствия продлили

Офис генерального прокурора принял решение о продлении предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, срок которого заканчивался 12 февраля.

Прокурор Сергей Зузак не уточнил, что досудебное следствие продлили до апреля 2020 года.

По словам прокурора, принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано.

Читайте: Дело Шеремета: полиции поручили провести дополнительные следственные действия

Зузак добавил, что в деле необходимо провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, допросы и эксперименты.

Ранее следователи просили продлить срок расследования до июня 2020 года, однако адвокаты указывали на то, что для всех необходимых следственных действий у них было три с половиной года.

К слову, подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей.