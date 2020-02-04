Справа Шеремета: термін досудового слідства продовжили

Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про продовження попереднього слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, термін якого закінчувався 12 лютого.

Прокурор Сергій Зузак не уточнив, що досудове слідство продовжили до квітня 2020 року.

За словами прокурора, ухвалювати рішення про направлення обвинувального акта до суду або припинення провадження поки рано.

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Зузак додав, що у справі необхідно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, допити та експерименти.

Раніше слідчі просили продовжити термін розслідування до червня 2020 року, однак адвокати вказували на те, що для всіх необхідних слідчих дій у них було три з половиною роки.

До слова, підозрювану у причетності до вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під вартою.