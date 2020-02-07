От подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко отказался адвокат

От обвиняемого в убийстве Даши Лукьяненко Николая Тарасова отказался адвокат.

Об этом сообщил председатель Ивановской ОТГ Виктор Лобач.

По его словам, 6 февраля состоялось заседание по делу об убийстве девочки и оно прошло в закрытом режиме.

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Отец Даши рассказал, что заседание перенесли на 24 февраля.

– От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела, – сообщил Лобач.

Напомним, 13 июня в Одесской областиушла в танцевальный кружок и не вернулась домой. Спустя неделю девочку нашли в выгребной яме.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня.

Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.