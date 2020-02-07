Від підозрюваного у вбивстві Даші Лук’яненко відмовився адвокат

Від обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко Миколи Тарасова відмовився адвокат.

Про це повідомив голова Іванівської ОТГ Віктор Лобач.

За його словами, 6 лютого відбулося засідання у справі про вбивство дівчинки і воно пройшло в закритому режимі.

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Батько Даші розповів, що засідання перенесли на 24 лютого.

– Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібен час на вивчення матеріалів справи, – повідомив Лобач.

Нагадаємо, 13 червня в Одеській області. Вона пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому. Через тиждень дівчинку знайшли у вигрібній ямі.

Нагадаємо, перший заступник глави Поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

10 грудня в суді Тарасов заявив, що не вбивав Дашу Лук’яненко, а зізнався у злочині, бо його змусили поліцейські.