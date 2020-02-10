Рябошапка о мере пресечения Кузьменко и Антоненко: Доказательств еще мало, но есть риски

Прокуроры по делу убийства журналиста Павла Шеремета настаивали на том, чтобы мера пресечения для двух фигурантов осталась неизменной, чтобы избежать рисков для расследования.

Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире Свободы слова на ICTV.

– На момент, когда людям было объявлено о подозрении, того объема доказательств было достаточно. Очевидно, что для того, чтобы дело передать в суд, должно быть собрано больше доказательств.

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Относительно меры пресечения – там должны быть доказаны риски того, что эти лица не будут избегать суда и следствия, не будут влиять на следователей и свидетелей, не будут влиять на доказательства – не уничтожать их. Поэтому прокуроры настаивали на том, чтобы оставить двух фигурантов дела под стражей, – пояснил Рябошапка.

Как сообщалось, суд оставил подозреваемых Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко за решеткой до 3 и 4 апреля соответственно.