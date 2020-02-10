Україна сподівається домовитися про обмін у лютому-березні — Пристайко

Домовленість щодо чергового обміну утримуваними особами на Донбасі можна буде укласти протягом місяця або двох.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції для іноземної преси у Римі.
– Ми все ще дотримуємося домовленостей про обмін, і ми сподіваємося, що можемо завершити переговори в цьому або наступному місяці, – сказав глава МЗС.
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Раніше Володимир Зеленський заявив, що дату обміну утримуваними оголосять найближчим часом.
Нагадаємо, унаслідок останнього обміну, який відбувся 29 грудня між Україною та “ЛДНР” до Києва повернулася 81 особа.
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