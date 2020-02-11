Вместо Лутковской: Зеленский назначил Кузнецова представителем в ТКГ

Пезидент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно указу президента №51/2020, он внес изменения в указ от 19 июня 2019 года №414, которым уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уволив с этой должности Валерию Лутковскую.

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Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины а такжебыл руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом.

12 февраля в Минске запланировано проведение очередного заседания ТКГ.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы на заседании в Минске 29 января не пришли к согласию относительно трех новых участков разведения сил и средств на Донбассе, однако предварительно договорились о разведении в районе КПВВ Гнутово.