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Факты / Украина / Общество

По две кровати и старый телевизор: фото номеров санатория в Новых Санжарах

Эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на карантине в санатории в поселке Новые Санжары на Полтавщине, где за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

– Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, которых эвакуируют из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры.

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Также он отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина.

Также он показал, как выглядит санаторий.

  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
  • нові санжари санаторій
По две кровати и старый телевизор: фото номеров санатория в Новых Санжарах / 6 фотографий

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что для эвакуированных планируется одноместное размещение в номерах, где есть телевизор, Wi-Fi и трехразовое питание.

Напомним, в Полтавской области вблизи Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди для того, чтобы не допустить размещения граждан, которых эвакуировали из Уханя.

Фото: Антон Геращенко

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