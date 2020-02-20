Эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на карантине в санатории в поселке Новые Санжары на Полтавщине, где за ними будут наблюдать квалифицированные врачи и медсестры.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
– Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, которых эвакуируют из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры.
Читайте: Не паниковать! Глава Полтавской ОГА Синегубов приехал в Новые Санжары
Также он отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина.
Также он показал, как выглядит санаторий.
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что для эвакуированных планируется одноместное размещение в номерах, где есть телевизор, Wi-Fi и трехразовое питание.
Напомним, в Полтавской области вблизи Медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары начали собираться люди для того, чтобы не допустить размещения граждан, которых эвакуировали из Уханя.
Фото: Антон Геращенко