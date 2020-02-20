Не паниковать! Глава Полтавской ОГА Синегубов приехал в Новые Санжары

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в настоящее время находится в пгт Новын Санжары, куда выехал утром.

Он встретился с местными активистами и депутатами местных советов в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя украинцев могут разместить в медицинском центре внутренних войск МВД Новые Санжары.

– Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные.

Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции, – отметил Синегубов.