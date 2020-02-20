Не панікувати! Голова Полтавської ОДА Синєгубов приїхав у Нові Санжари

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов наразі перебуває в смт НовісСанжари, куди виїхав вранці.

Він зустрівся з місцевими активістами і депутатами місцевих рад у зв’язку з поширенням інформації про те, що евакуйованих з Уханя українців можуть розмістити в медичному центрі внутрішніх військ МВС Нові Санжари.

– Закликаю бути виваженими і стриманими, не панікувати. З Китаю в Україну повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні.

Всіх перевірили китайські і вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції, – зазначив Синегубов.