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Факти / Україна / Суспільство

Не панікувати! Голова Полтавської ОДА Синєгубов приїхав у Нові Санжари

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов наразі перебуває в смт НовісСанжари, куди виїхав вранці.

Він зустрівся з місцевими активістами і депутатами місцевих рад у зв’язку з поширенням інформації про те, що евакуйованих з Уханя українців можуть розмістити в медичному центрі внутрішніх військ МВС Нові Санжари.

– Закликаю бути виваженими і стриманими, не панікувати. З Китаю в Україну повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні.

Всіх перевірили китайські і вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції, – зазначив Синегубов.

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Нагадаємо, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари в Полтавській області, де вони будуть перебувати протягом 14 днів.

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