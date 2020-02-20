Евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на карантині у санаторії в селищі Нові Санжари на Полтавщині, де за ними наглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

– Санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин українців евакуйованих із КНР. Під час карантину за ними доглядатимуть кваліфіковані лікарі та медсестри.

Також він зазначив, що поліція, рятувальники та інші структури МВС забезпечать безпеку і спокій під час карантину.

Читайте: Не панікувати! Голова Полтавської ОДА Синєгубов приїхав у Нові Санжари

До того ж, він показав, який санаторій має вигляд.























По два ліжка та старий телевізор: фото номерів санаторію в Нових Санжарах / 6 фотографий

Раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив, що для евакуйованих планується одномісне розміщення в номерах, де є телевізор, Wi-Fi та трьохразове харчування.

Нагадаємо, у Полтавській області поблизу Медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди для того, аби не допустити розміщення громадян, яких евакуювали з Уханя.

Фото: Антон Геращенко