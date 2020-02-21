Бросали камни и дрались: участникам протеста в Новых Санжарах готовят подозрения

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что шестерым участникам протестов в Новых Санжарах в ближайшие сутки объявят подозрение.

Во время беспорядков, вызванных размещением на обсервацию эвакуированных граждан из Уханя, были задержаны 23 человека.

Один из задержанных будет привлекаться к ответственности по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался наехать на полицейских и бойцов Нацгвардии.

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Остальные задержанные понесут наказание за нанесение телесных повреждений, массовые беспорядки. МВД будет настаивать на аресте.

– Это те, кто кинул тротуарную плитку в полицейского, и тот сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Это те, кто бросал камни в автобус. Это те, кто дрался с полицейскими, – отметил Арсен Аваков.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и полицией. Жители были против того, чтобы эвакуированных из китайского города Ухань граждан размещали в санатории города. В столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский.