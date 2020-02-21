Кидали каміння та билися: учасникам протесту в Нових Санжарах готують підозри

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що шістьом учасникам протестів у Нових Санжарах у найближчу добу оголосять підозра.

Під час заворушень, викликаних розміщенням на обсервацію евакуйованих громадян з Уханя, були затримані 23 людини.

Один із затриманих буде притягуватися до відповідальності за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався наїхати на поліцейських і бійців Нацгвардії.

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Решта затриманих будуть покарані за нанесення тілесних ушкоджень, масові заворушення. МВС буде наполягати на арешті.

– Це ті, хто кинули тротуарну плитку в поліцейського, і той зараз у важкому стані в лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобус. Це ті, хто билися з поліцейськими, – зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах відбулися сутички між місцевими жителями і правоохоронцями. Жителі були проти того, щоб евакуйованих з китайського міста Ухань громадян розміщували у санаторії міста. У сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний.