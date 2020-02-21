Столкновения в Новых Санжарах: кого задержала полиция

В Новых Санжарах 20 февраля полиция задержала 24 участников столкновений, сегодня 23 отпустили и один мужчина находится под стражей – против него возбуждено дело по 345 ст. Угроза сотруднику правоохранительного органа, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

– Это тот мужчина, который сел за руль в нетрезвом состоянии и пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции, – поянив он.

По его словам, часть из 17 установленных лиц также могут привлечь к ответственности за организацию массовых беспорядков. Все они – жители Новых Санжар.

– Что касается остальных семи человек, с ними была проведена профилактическая беседа, и все эти люди, 23 человека, вернулись к своим семьям, – добавил Варченко.

Читайте: Душ бьется током, двери без замка. Украинцы показали условия в Новых Санжарах

Он отметил, что сейчас ситуация в Новых Санжарах полностью под контролем правоохранителей.

Напомним, в столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский. Жители были против того, чтобы эвакуированных из китайского города Ухань граждан размещали в санатории города.