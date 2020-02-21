Сутички у Нових Санжарах: кого затримала поліція

У Нових Санжарах 20 лютого поліція затримала 24 учасників сутичок, сьогодні 23 відпустили і один чоловік перебуває під вартою – щодо нього порушено справу за 345 ст. Погроза співробітнику правоохоронного органу, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

– Це той чоловік, який сів за кермо авто у нетверезому стані та намагався наїхати на співробітників Національної гвардії та Національної поліції, – поянив він.

За його словами, частину з 17 встановлених осіб також можуть притягнути до відповідальності за організацію масових заворушень. Всі вони – жителі Нових Санжар.

– Що стосується інших семи чоловік, із ними було проведено профілактичну бесіду, і ці всі люди, 23 особи, повернулися до своїх родин, – додав Варченко.

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Він наголосив, що наразі ситуація в Нових Санжарах повністю під контролем правоохоронців.

Нагадаємо, у сутичках в Нових Санжарах постраждали дев’ять силовиків і один цивільний. Жителі були проти того, щоб евакуйованих з китайського міста Ухань громадян розміщували у санаторії міста.