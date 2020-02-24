Сутички у Нових Санжарах: коли підозрюваним висунуть обвинувачення

Слідчі продовжують розслідувати кримінальні провадження, відкриті після сутичок у Нових Санжарах. У них є два місяці для висунення обвинувачення.

Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко:

– Розпочато п’ять кримінальних проваджень. Затриманим інкримінують різні статті – масові заворушення (ст. 294 КК України), ст. 161 – дискримінація людей за різними ознаками. Також порушені провадження через перекритття магістралей і насильство і погрози щодо провоохоронців. Зараз під нічним домашнім арештом перебуває один гормадянин. Особи, яких вдалося ідентифікувати – це місцеві мешканці.

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Він також додав, що охорона об’єкту відбувається у штатному режимі. Сьогодні відбувалася ротація Нацгвардії і поліцейських. Громадян, які перебувають в обсервації, держава забезпечує всім необхідним.

Також Іван Варченко повідомив, що посилки для евакуйованих із засобами гігієни і антисептичними засобами передають через Червоний Хрест.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасникам протесту в Нових Санжарах готують підозри.