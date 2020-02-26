У справі Шеремета розсекретять понад 500 слідчих дій

Через суспільний резонанс справи про вбивство журналіста Павла Шеремета слідчі розсекретять понад 500 негласних слідчих дій. Нині проводяться 32 судові експертизи.

Водночас у Нацполіції наголошують, що попри публічні заяви захисників про нібито готовність підозрюваних у вбивстві сприяти встановленню істини, насправді їхні підзахисні відмовляються від участі у таких слідчих діях. Тому цей процес ускладнюється.

Зокрема, на допитах Яна Дугарь відмовляється від дачі показів як підозрюваної та проведення низки експертиз (почеркознавчої, судово-психіатричної).

Інший підозрюваний – Андрій Антоненко – відмовився від слідчого експерименту та дачі показів, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної та габітоскопічної експертиз.

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Окрім того, і Антоненко, і Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.

Усі троє підозрюваних також не погодилися пройти тестування на поліграфі. Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні за ініціативи захисту.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства Павла Шеремета підозрюють п`ятьох осіб: Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь. Також у справі фігурує подружжя добровольців Інна та Владислав Грищенків, яке проходить підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано-Франківської області.

Суд залишив Юлію Кузьменко і Андрія Антоненка за ґратами до 3 і 4 квітня відповідно. 14 лютого Київський апеляційний суд відхилив апеляцію Кузьменко.