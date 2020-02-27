Деоккупація Криму та Донбасу: Голос представив план

Голова фракції Голос Сергій Рахманін представив план щодо повернення Криму та Донбасу.

Що передбачає план Голосу

Припинення вогню на всій лінії розмежування упродовж року;

припинення бойових дій на рік-два;

створення демілітаризованої зони;

створення передумов для деокупації (розмінування);

початок режиму реінтеграції;

відбудова економічного потенціалу звільнених територій;

повноцінне реформування Збройних сил України;

уточнення виборчого законодавства та законодавчої бази загалом стосовно постраждалих внаслідок конфлікту.

– План подальшої деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій означає, що єдиною можливою передумовою будь-яких подальших перемовин і дій є припинення вогню. Без припинення вогню довгостроково будь-які обіцянки приречені на невиконання, – зазначив Рахманін.

Далі, принаймні, за півроку після того, як вдасться досягти довгострокового припинення вогню на лінії розмежування має відбутися розмова за допомогою посередників, виконувати ролі яких можуть представники ОБСЄ або ТКГ, про створення демілітаризованої зони.

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Згідно з планом політсили, така зона потрібна для убезпечення України на рік-два від ведення бойових дій та можливої ескалації конфлікту.

– Припинення бойових дій з обопільної згоди має тривати щонайменше два роки. Причому, в разі порушення умов, створюється тимчасова адміністративна смуга, – сказав політик.

Рахманін наголосив, що така тимчасова адміністративна смуга в жодному разі не ставатиме кордоном, а її створення не означати, що Україна відмовляється від цих людей і цих територій.

Після цього Україна має створити привабливі умови для прикордонних територій – як Донбасу, так і Криму. Ці звільнені території мають отримати найбільший режим економічних преференцій

Наступним пунктом запропонованого плану є повернення порядку денного дипломатичних перемовин щодо питань Криму

Втілення плану фракції Голос може зайняти 5 років, підсумував Рахманін.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перед виборами на Донбасі Україна повинна ухвалити закон про колаборантів.