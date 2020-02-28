Обмін полоненими може відбутися до квітня – Пристайко

Обмін полоненими між владою України і контролюючими окремі райони Донецької та Луганської областей відбудеться до зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, що запланована на квітень.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в програмі Подробиці тижня на Інтері.

– Ми сподіваємося, що до запланованого часу в квітні, його поки що офіційно ніхто не відкинув, ми сподіваємося, що до цього часу обмін завершиться, – сказав Пристайко.

За словами міністра, якщо б відбувся обмін пари сотень людей, як зараз планують, тоді б країна наблизилися дуже близько до принципу всіх на всіх.

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На думку Пристайка, необхідно виходити з принципу, що відсутність прогресу (щодо виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, – Ред) якраз і є підставою для наступної зустрічі лідерів.