В службе доставки Интайм сообщили об остановке магистральной логистики и закрытии части отделений.
Доставкой отправлений будут заниматься другие службы-конкуренты. План отправлений остатков грузов из городов компания обещает опубликовать.
– Компания Интайм приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям.
Сегодня были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в ситуации, – сообщили в компании.
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Один из соучредителей Новой почты Владимир Поперешнюк сообщил, что сейчас разрабатывается план действий, что делать в этой ситуации.
К слову, ранее из-за вспышки коронавируса Укрпочта не отправляла посылки в Китай. Но с конца февраля Укрпочта возобновила доставку посылок в Китай.
Источник: Интайм